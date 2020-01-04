Galatasaray transfer dönemine en erken başlayan takım oldu. Sarı-Kırmızılı takım Hery Onyekuru ve sol bek Saracchi ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılı takımda transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den son dakika Arda Turan açıklaması geldi. Ayrıca diğer transferler için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Sarı-Kırmızılı yönetim çalışmalarına hız kazandırdı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve tüm detaylar...

GALATASARAY'DA 2 TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında bir oyun sergileyip 27 puanla Lider Sivas’ın 10 puan gerisinde kalan Galatasaray, ikinci yarı öncesi kadroda önemli ölçüde revizyon planlıyordu. Liglerimizde resmi transfer dönemi bugün açılacak olsa da Aslan harekâta dün başladı, iki transferi birden açıkladı. Sarı-Kırmızılılar akşam saatlerinde Henry Onyekuru ile Marcelo Saracchi için KAP bilidiriminde bulunuldu. Cim Bom geçen sezon şampiyonluk yaşadığı kadrosunda bulunan sol kanat oyuncusu Onyekuru için Fransa’nın Monaco takımı, Saracchi için de Almanya’nın Leipzig takımıyla bu isimlerin kiralanmaları için görüşmelere başlandığını kaydetti.

Sezon sonuna kadar...

Galatasaray’ın 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği Henry Onyekuru’ya Monaco’dan vize çıkmadığı, anlaşmanın bu sezon sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi. Nijeryalı oyuncu için Fransa ekibine kiralama ücreti ödemeyecek olan Cim Bom, Onyekuru’nun Monaco’dan aldığı ücreti karşılayacak. 1.5 yıl Sarı-Kırmızılı formayı giyecek olan Saracchi için de Leipzig’e kiralama bedeli vermeyecek olan Galatasaray, Uruguaylı sol beke, Alman ekibinde kazandığı parayı ödeyecek.

Bugün geliyor

Geçen sezonki şampiyonlukta attığı 14 golle büyük katkı sağlayan Henry Onyekuru 7 ay aradan sonra yeniden kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Sarı-Kırmızılı ekibin yeni transferlerinden olan Nijeryalı oyuncu bugün İstanbul’da olacak. Nijeryalı oyuncu önce sağlık kontrolünden geçirilecek, ardından sözleşe yapılacak. Nijeryalı yıldızın ikinci yarı hazırlıklarına yarından itibaren takımla birlikte katılacağı öğrenildi.

GALATASARAY'DA GENÇ YILDIZ 2. LİG'E GİTTİ!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 11. sırada 22 puanla tamamlayan Afjet Afyonspor, ara transfer döneminin başlaması ile çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak Erzurumspor’dan kaleci Anıl Atığ renklerine bağlayan Afyonspor, Manisaspor’dan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağrı Giritlioğlu’nu da kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın genç yıldızı Ferhan da imzaladı

2007 yılından bu yana Galatasaray alt yapısında forma giyen Ferhan Evren de Afyon ekibi ile anlaşmaya vardı. Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki futbolcu, ön libero olarak forma giyiyor. Afyonspor'un ardından Galatasaray'ın da transferlerle ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

CELİL YÜKSEL ADANASPOR'A KİRALANDI!

Galatasaray’ın altyapısında yetişen ve zaman zaman A takımda şans bulan orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Adanaspor’a kiralandı. Sarı- Kırmızılı kulüple kontrat uzatan 22 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Adanaspor’da forma giyecek.

Galatasaray, bu süreçte Celil’in performansını yakından takip ederek, oyuncuyla ilgili sezon sonunda bir kariyer planlaması hazırlayacak.

GALATASARAY MURILLO'YU İSTİYOR

Galatasaray’ın stoper gündemine hemen her gün yeni bir isim dahil oluyor... Luyindama’nın sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasının ardından, Inter’den Diego Godin’le görüşmelere başlayan Sarı- Kırmızılılar, İtalyan devinin oyuncuyu bırakmaya çok sıcak yanaşmaması sebebiyle alternatiflere yöneliyor. Bu doğrultuda, Sampdoria’da forma giyen 27 yaşındaki stoper Jeison Murillo’nun gündeme geldiği ortaya çıktı. Hatta İtalyan medyasında yer alan haberlerde, Galatasaray’ın tecrübeli oyuncuyu kiralamak için Sampdoria’ya 1 milyon Euro önerdiği, bu transferi en çok vatandaşı Radamel Falcao’nun istediği belirtiliyor.

Sampdoria izin verebilir

Daha önce Barcelona ve Inter gibi devlerin formalarını da giyen Murillo, sezon başında Valencia’dan 2 milyon Euro’ya kiralanmıştı. Sampdoria’nın oyuncuyu sezon sonunda 12 milyon Euro’ya zorunlu satın alma maddesiyle transfer etmesi gerekiyor. Ancak 17 lig maçının sadece 9’unda forma giyebilen Murillo, yeni takımında bekleneni veremediği için, kulübünün de kiralama yöntemine sıcak baktığı ifade ediliyor.

MUSTAFA CENGİZ'DEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI!

Sezonun ikinci yarısında kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Galatasaray’da sürpriz bir şekilde Arda Turan ismi gündeme gelmişti. Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Arda, EURO 2016 öncesi Milli Takım kampında Fatih Terim ile yaşadığı sıkıntının ardından, 22 Kasım 2019’da Türk Telekom’da Terim’in elini öpüp aradaki buzları eritmişti. Sonrasında da sosyal medyada yaptığı ‘Aslan Kral’ paylaşımı ile dikkatleri çeken 32 yaşındaki oyuncunun kariyerinin son yıllarını altyapısından yetiştiği Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istediği ve Ocak ayında geri Cim Bom’a geri döneceği iddia edilmişti.

‘Geçmişe değil geleceğe...’

Ancak Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim’in dün gerçekleştirdiği transfer zirvesinde Arda ismi gündeme gelmedi. Toplantının bitiminde bir açıklama yapan Mustafa Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurguladı. Başkan yaptığı açıklamada, “Geçmişe değil geleceğe yatırım yapmalıyız. Takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebileceğimiz oyunculara yöneleceğiz” dedi.

DIAGNE'DEN SON DAKİKA GALATASARAY PAYLAŞIMI!

Mbaye Diagne'den son dakika paylaşımı geldi. Falcao'nun tam olarak hazır olmaması, Florin Andone'nin ise sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle forvet çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme Mbaye Diagne geldi.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamalarına katılmayan ve Galatasaray taraftarının hedefindeki adam olan Diagne, transfer döneminin son günlerinde Belçika ekibi Club Brugge'ün yolunu tutmuştu. PSG maçında kaçırdığı penaltının ardından gözden düşen, daha sonra disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik patron Philippe Clement tarafından kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a dönüş hazırlığında.

Sosyal medyayı aktif kullanan Diagne, Galatasaray formalı paylaşımlarına devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, son olarak geçtiğimiz sezon şampiyonluğu getiren Çaykur Rizespor maçında attığı golün ardından çekilen fotoğrafı paylaştı ve geri dönüş sinyalini verdi.