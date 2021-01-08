Galatasaray transfer haberi: Zaza müjdesi

Sezonun ikinci yarısı adına hücum hattına bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Torino'dan Simone Zaza ile ilgilendiği iddia ediliyor. Bologna'nın da kadrosuna katmak istediği Zaza için Bologna Sport News, oyuncunun Torino'dan kesin olarak ayrılmaya karar verdiğini aktardı.

Hücum hattında Falcao ve Diagne konusunda zaman zaman yaşanan sorunlar nedeniyle buraya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine gelen Zaza ile Benevento, Bologna ve Fiorentina'nın da ilgilendiği belirtiliyor.

Bonservis sorunu

Simone Zaza, kesin olarak takımdan ayrılmaya karar verse de 2023'te sözleşmesi bitecek oyuncunun transfer şekli şu an için sıkıntı yaratıyor. Zaza, kiralık olarak bir takıma gitmeye sıcak bakmıyor. İtalyan oyuncu, bonservisi ile bir takıma gitmek istediğini aktarırken bu durumun transfer şartlarını zorlaştırdığı belirtiliyor.

Kariyerinde Sampdoria, Juventus, Sassuolo, West Ham, Valencia gibi takımların formalarını giyen Zaza, 2019'un yaz transfer döneminde 12 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Torino'ya transfer olmuştu.

Bu sezon İtalyan ekibi ile toplam 8 maça çıkabilen Zaza, 2 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar İtalya Milli Takımı ile de 18 maça çıkarken 2 gol atmıştı.