Talipleri sonrası takımdan ayrılmak istediğini Galatasaray Yönetimi'ne ileten Victor Nelsson'a yeni bir talip daha çıktı. İsmi Aston Villa, Everton, Sevilla gibi ekiplerle anılan Danimarkalı stoper için Wolverhampton devreye girdi.

Daily Mail'in haberine göre Wolverhampton, Nottingham Forest'a transfer olacak stoperi Willy Boly'nin alternatifini belirlemiş durumda. Boly'nin önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması beklenirken Wolverhampton da Galatasaray'dan Victor Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz ekibi, transfer dönemi sona ermeden Danimarkalı stoperi kadrosuna katmayı planlarken bunun 20 milyon sterlinlik bir operasyon olacağı belirtiliyor.

9 Ağustos'ta Nelsson'un transfer durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Galatasaray A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "Nelsson ile ilgili teklifler var. Biz, onun kalmasını istiyoruz. Stoper bölgesinde başka araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson da dün benimle görüştü. Bu noktada hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. 'Kendi pozisyonumda çok önemli noktaya gelmek istiyorum' dedi. Bizim de hayallerimiz var senin de hayallerin var. Bizim hayallerimize o kadar inanmışız ki müthiş bir kadro oluşturuyoruz ve sen de burada çok önemli parçasın dedik. Biz kendisinin kalmasını istiyoruz ama B planımız da hazır" ifadelerini kullanmıştı.