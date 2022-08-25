Galatasaray 'da yeni transferlerden Leo Dubois, Trabzonspor maçı öncesi takımla çalışmalara başlarken Sacha Boey'nin de takımdan ayrılması gündeme gelmiş durumda. Boey için devrede olan Udinese, Galatasaray'a resmi teklifini yaptı.





İşte yapılan o teklif

Sky Sport'un haberine göre Udinese, Kingsley Ehizibue için Köln'den haber beklerken Galatasaray'ın sağ beki Boey için de teklifini iletti. İtalyan ekibinin 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi ile Galatasaray'ın kapısını çaldığı aktarıldı.

Verona'nın da kadrosuna katmak istediği belirtilen 21 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz yaz Rennes'den 1.15 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Galatasaray'ın Rennes'e ödediği bonservis bedeli, bonuslar ile birlikte 2 milyon Euro'ya çıkabilecek şekildeydi.