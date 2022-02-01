Galatasaray transfer haberi: Taraftarların Gedson Fernandes çabası

Transferde üst üste gelen müjdeli haberler de Galatasaray taraftarını kesmedi. Sarı-Kırmızılılar, özellikle Benfica'dan Gedson Fernandes'in bir an önce yeniden Galatasaray formasını giymesini istiyor. Dün sosyal medyada kampanya başlatan Galatasaraylı futbolseverler, "Taraftar çıldırdı Gedson'u istiyor" etiketiyle sadece Türkiye değil, Dünya gündemine de girmeyi başardı.

Uzun süredir imza için Galatasaray'dan haber bekleyen 23 yaşındaki oyuncunun kesinlikle elden kaçırılmamasını isteyen taraftarlar, yönetimden artık somut adımlar atılmasını ve transferin gerçekleşmesini bekliyor.