Sezonun ikinci devresi adına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, performansından memnun olmadığı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sezon başında Stoke City'den kiralanan Oghenekaro Etebo'nun sözleşmesinin feshedileceği iddia ediliyordu. Stoke City cephesinden bu iddiaya sert bir cevap geldi.

Söz konusu iddialara ilişkin soruyu cevaplayan Stoke City Menajeri Michael O'Neill, böyle bir durumun söz konusu olamayacağını dile getirdi. Yaptığı açıklamada O'Neill, "Bu kesinlikle bir söylenti. Kiralanan oyuncular sezon geneli için kiralanmıştır ve bu değişmeyecek. O dönemde böyle bir anlaşma istediler. O kararı, onlar verdi ve biz de bu karara karşılık verdik. Belki bu kiralama iyi gitmedi diye geri göndermeye karar veremezsiniz. Böyle işlemiyor. Şu anda çeşitli kulüplerde bulunan kiralık oyuncuların ocak ayında Stoke'a dönmesini düşünmüyoruz" dedi.

Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı Etebo, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta toplam 302 dakika forma giyebildi. Stoke City'nin Süper Lig'e kiraladığı bir başka isim ise Trabzonspor forması giyen Benik Afobe'ydi.



