Galatasaray transfer haberi: Son dakika Onyekuru gelişmesi

Galatasaray eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu üçüncü kez kadrosuna katmak için gün saymaya başladı. Nijeryalı kanat oyuncusu için Monaco ile görüşmelerinde son aşamaya gelen sarıkırmızılı kurmaylar, satın alma opsiyonuyla bu transferi bitirmeye çok yaklaştı. 23 yaşındaki futbolcunun sezonun kalan kısmı için maaşını karşılayacak olan Galatasaray, sezon sonunda ise 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu devreye sokacak. Fransız kulübüne sezon sonu için bankadan teminat mektubu verebileceklerini de ileten Galatasaray yönetimi, aklı uzun süredir Türkiye'de olan Onyekuru'yu kısa süre içinde İstanbul'a getirerek imzayı attıracak. (Sabah)