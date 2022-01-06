Galatasaray transfer haberi: Sinan Bolat kararını verdi!

Fernando Muslera'nın sakatlığı ve İsmail Çipe'nin eleştirilen formu nedeniyle kaleye bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray , yerli adayları öncelik konumunda tutuyordu. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden Gent forması giyen millî kaleci Sinan Bolat, geleceğine ilişkin kararını verdi.

Galatasaray'ın istediği belirtilen Sinan Bolat'ın durumuna ilişkin detayları Belçika basınından Het Laatste Nieuws paylaştı. Oyuncunun çevresiyle yapılan görüşmede Sinan Bolat'ın birçok Türk takımından teklif aldığı fakat sezonu Gent'te bitirmeye odaklandığı aktarıldı.

Bunun yanı sıra Gent'in de Sinan Bolat'ı kadrosunda tutmak istediği iddia ediliyor. Sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle geleceği merak edilen Sinan için Gent'in bir hamle yapması bekleniyor.