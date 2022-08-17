Forvet transferi adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'ın Spartak Moskova'dan Shamar Nicholson'ı kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. İlk olarak iddiaları yalanlayan Shamar Nicholson'ın menajeri Nenad Portega, son yaptığı açıklamada ise teklifi doğruladı.

Rus basınından Sport-Express'e konuşan Portega, Nicholson'ın Spartak Moskova'da kalmak istediğini aktaran Portega, "Kulüp ve oyuncu için çok iyi bir teklif gelene kadar Shamar, Spartak'ta elinden gelen her şeyi yapacak. Sadece Galatasaray'dan bir teklif vardı ama şu an için ilgilenmiyoruz. Umarım Nicholson, Dinamo Moskova karşısında sahada yer alır ve farkını ortaya koyabilir. Hep birlikte buna yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nenad Portega, açıklamaları sırasında Jamaikalı golcünün takımdaki mevcut rolünden memnun olmadığını ve daha fazla oynama süresini hak ettiğini düşündüklerini de belirtti.