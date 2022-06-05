Galatasaray transfer haberi: Sevilla, Marcao için geliyor!

Galatasaray 'ın Brezilyalı stoperi Marcao için flaş iddia... Adı uzun süredir İtalyan kulüpleriyle anılan, ancak devre arasında beklediği teklifleri alamayan Sambacı, yeniden transferin gözdesi konumuna geldi. Özellikle Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla devlerin dikkatini üzerine çeken Marcao'ya, son olarak Sevilla'nın talip olduğu belirtildi.

Stoperi Diego Carlos'u Aston Villa'ya satan İspanyol devi, bu boşluğu Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusuyla doldurmaya karar verdi. Sevilla'dan birkaç temsilcinin önümüzdeki günlerde Marcao ile bir araya geleceği, ardından Galatasaray'da yeni başkanın da belli olmasıyla beraber kulübe resmi teklif yapılacağı öğrenildi.

Adaylar satmaya sıcak değil

Sarı-Kırmızılı kulübün başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarda, yıldız oyuncu satışına karşı olduklarını ve şampiyonluk kadrosu kurmayı hedeflediklerini dile getirmişlerdi. Ancak İspanyol kaynaklar, stoperini 31 milyon Euro'ya satan Sevilla'nın en az 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığını belirtiyor. Böyle bir teklif karşısında Galatasaray Yönetimi'nin transfere onay verebileceği ifade ediliyor.