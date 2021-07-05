Galatasaray transfer haberi: Savunmaya Tomas Ribeiro hamlesi

Galatasaray , yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız vermişken sürpriz bir isim gündeme geldi. Portekiz ekibi Benfica'dan Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir başka Portekizli oyuncu Belenenses forması giyen Tomas Ribeiro ile ilgilendiği belirtildi.





Portekiz basınından Record'un haberine göre Galatasaray, Belenenses'in 22 yaşındaki stoperi Tomas Ribeiro'yu kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu ile aynı zamanda Vitoria Guimaraes'in de ilgilendiği aktarılmakta. Galatasaray, daha önce Portekiz'den scout ekibinin önerisiyle Marcao'yu transfer etmiş ve Brezilyalı oyuncudan büyük katkı sağlamıştı.

Tomas Ribeiro'nun Belenenses ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. 22 yaşındaki stoper, bugüne kadar takımı Belenenses ile ligde toplam 45 maça çıkarken 1 de gol atmayı başardı.