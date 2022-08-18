Galatasaray transfer haberi: Savunmaya Boubacar Kouyate hamlesi

Galatasaray 'da savunma hattına takviye adına çalışmalar sürüyor. Marcao ve Victor Nelsson gibi potansiyelli isimlere yönelen Galatasaray'da gündeme gelen son isim Metz'den Boubacar Kiki Kouyate oldu.

L'Equipe, Kouyate ile ilgilenen takımlar arasında Galatasaray'ın da yer aldığını belirtti. 25 yaşındaki stoper ile Burnley, Cremonese, Hellas Verona ve Salernitana'nın da ciddi şekilde ilgilendikleri belirtiliyor.

Kulübüyle sorun yaşıyor

Boubacar Kouyate, son dönemde takımıyla sorunlar yaşıyor ve bu nedenle yaz transfer döneminde ayrılabileceği belirtilmekte. Son olarak Metz'in Ligue 2'de Valenciennes ile oynayacağı maça çıkmayı reddeden Malili stoper, kulüp tarafından 4 gün uzaklaştırma cezası aldı. Ceza süresince antrenmanlarını takımdan ayrı sürdürüyor.

Yüksek bonservis beklentisi

Metz, Boubacar Kouyate'nin takımdan ayrılması konusunda tavrını netleştirmiş durumda. Fransız ekibi, 2020'de Troyes'dan 3.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Malili oyuncu için 10 milyon Euro bonservis talep ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yine Metz forması giyen forvet Georges Mikautadze'nin de Galatasaray'a önerildiği belirtilmişti.