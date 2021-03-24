Geçtiğimiz sezonun devre arasında Leipzig'den bir buçuk yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi ile sezon sonu yollarını ayırmaya planlanan Galatasaray'ın rotayı İngiltere'ye çevirdiği ve Patrick van Aanholt'la ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı Kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in sezon sonu sözleşmesi bitecek van Aanholt'a yaptığı çağrı transfer iddialarını güçlendirdi.

Babel, Hollanda Mili Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Patrick van Aanholt'un son gönderisine 'Come to Galatasaray' mesajı bıraktı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Babel'in bu çağrısının ardından Galatasaraylı taraftarlar, 30 yaşındaki sol bekin gönderisini yorum yağmuruna tuttu.





Ryan Babel ve Van Aanholt, bugün Milli Takımımız ile İstanbul'da karşılaşacak Hollanda'nın da kadrosunda yer alıyor.

İngiliz basını, Galatasaray'ın oyuncuya haftalık 55 bin Pound'luk teklif sunduğu geçtiğimiz günlerde duyurdu. Oyuncunun kazancında ciddi bir artış yaratacağı belirtilirken teklifin yaklaşık olarak yıllık 3 milyon Euro düzeyinde olmasının planlandığı ifade edildi.

30 yaşındaki sol bek bu sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta sahaya çıkarken bir kez asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu FA Cup'ta da bir kez görev yaptı.