Jose Mourinho yönetimindeki İtalya Serie A ekibi Roma, kadrosuna mutlaka takviyeler gerçekleştirmek istiyor. Orta saha için Chelsea'den Ruben Loftus-Cheek'in ismi geçerken savunma hattı için ise Galatasaray 'dan Marcao'nun ismi öne çıkıyor.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Roma, daha önce de girişimlerde bulunduğu Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao için devre arasında yeni bir teklif sunacak. İtalyan sitesinin haberinde özellikle Fatih Terim'in talep ettiği net golcü için maddi kaynak arandığı da aktarılmakta.

Sezon başında Giresunspor'a karşı oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılan Brezilyalı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya devam ederken Galatasaray, bu maçlarda hiç yenilgi yüzü görmemişti. Ligde ise Beşiktaş maçıyla dönen Marcao ile Galatasaray, bu maçta mağlup olsa da Gaziantep FK maçını 2-0 kazanmayı başarmıştı. Galatasaray, Marcao'nun 90 dakika forma giydiği UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta sadece 1 gol yedi.