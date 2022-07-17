MENÜ

Galatasaray transfer haberi: Roma, Amadou Diawara'nın bonservis bedelini belirledi!

Orta saha transferi adına Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden Amadou Diawara için takımı Roma'nın istediği bonservis bedeli belli oldu.

17 Temmuz 2022, Pazar 14:54 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray transfer haberi: Roma, Amadou Diawara'nın bonservis bedelini belirledi!

Galatasaray 'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken orta sahaya bir takviye daha yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılıların Roma'dan Amadou Diawara ile ilgilendikleri belirtilmekte. 

Siamo la Roma'nın haberine göre Amadou Diawara ile Augsburg, Hertha Berlin, Galatasaray ve Lecce ilgileniyor. Roma da yeni sezon kadrosunda düşünmediği Amadou Diawara için bonservis bedelini belirlemiş durumda. 

İlgili Haberler
Son dakika haberi! Galatasaray'dan iki 10 numara hamlesi... Amine Harit & Evander


Roma'nın Gineli orta saha için en az 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği aktarılmakta. 


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...