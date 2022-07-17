Galatasaray 'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken orta sahaya bir takviye daha yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılıların Roma'dan Amadou Diawara ile ilgilendikleri belirtilmekte.

Siamo la Roma'nın haberine göre Amadou Diawara ile Augsburg, Hertha Berlin, Galatasaray ve Lecce ilgileniyor. Roma da yeni sezon kadrosunda düşünmediği Amadou Diawara için bonservis bedelini belirlemiş durumda.





Roma'nın Gineli orta saha için en az 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği aktarılmakta.



