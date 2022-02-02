Galatasaray transfer haberi: Pulgar, özel uçakla geliyor

Galatasaray 'da merakla beklenen 6 numara transferinde de mutlu sona ulaşıldı. Fiorentina'nın ön liberosu Erick Pulgar, kiralık olarak sezon sonuna kadar Sarı- Kırmızılı formayı giyecek. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Şili formasıyla çıktığı son maçın ardından özel uçakla Türkiye'ye geliyor.

Vakit kaybetmeden takımın Antalya kampına katılacak olan Pulgar'ın, ligdeki Alanya deplasmanına yetiştirilmesi planlanıyor. Güney Amerikalı futbolcuyu Torrent'in özellikle istediği belirtiliyor. Bu arada kiralık kontratında satın alma opsiyonu olmayan Pulgar için sezon sonunda Galatasaray'a öncelik tanınacağı kaydedildi.