Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle hücum hattına bir takviye gerçekleştirmek isteyen Galatasaray , Krzysztof Piatek için girişimlerini sürdürüyor. Piatek'in Avrupa futbolundaki yükselişini sağlayan eski takımı Genoa, dikkat çekici bir teklifle Hertha Berlin'i ikna etse de gideceği takım konusunda kararın Piatek'e bırakıldığı belirtiliyor.

Genoa, Hertha ile anlaşma sağladı

Corriere della Sera'nın haberine göre Genoa, Piatek'in takımı Hertha Berlin ile 17 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasında mutlu sona ulaştı. Fakat burada oyuncunun yapacağı seçimin beklendiği aktarılıyor.

İki seçenekten biri...

Piatek için Vlahovic'in ayrılma ihtimali nedeniyle Fiorentina'nın da ilgilendiği haberleri ortaya çıkmış olsa da şu an için iki ihtimal üzerinde duruluyor. Oyuncunun seçimini Galatasaray veya Genoa'dan yana kullanması bekleniyor.

Yeniden karşı karşıyalar!

2017-18 sezonunda ülkesinde Cracovia Krakow ile çıktığı 38 maçta 21 gol ile dikkat çeken Piatek, o dönem Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Özellikle Fatih Terim'in kendisini takıma kazandımak istediği belirtilmişti.

Kariyerinin ilk döneminde Galatasaray'ın da istediği Piatek, 2017-18 sezonu sonunda 4.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olmuştu. Genoa'da sezona müthiş başlayan Piatek, ilk 7 lig maçında da üst üste gol atarken 7 maç sonunda toplam 9 gole ulaşmıştı. Devre arasına gelindiğinde 19 maçta 14 gol atmış olan Piatek, 35 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer oldu.

Milan'daki performansıyla da birlikte sezonu toplam 43 maçta 32 gol atarak tamamlayan Polonyalı golcü, 2019-20 sezonunun devre arasında ise 24 milyon Euro'ya Hertha Berlin'e gitmişti.