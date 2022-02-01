Galatasaray transfer haberi: Pena, Gomis, Pulgar

Galatasaray 'da transfer şovu sürüyor. Dün imzayı atan Inaki Pena, sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Bafetimbi Gomis, Antalya kampına katılarak gollerine kaldığı yerden devam edecek. 28 yaşındaki ön libero Erick Pulgar sezon sonuna kadar kiralanıyor.

Pena geldi

Cim Bom’da kaleci sorunu çözüldü. Barcelona B takımının kalecisi Inaki Pena, teknik heyetin isteği üzerine İspanya’dan Türkiye’ye getirildi. 22 yaşındaki file bekçisi önceki gece İstanbul’a inerken, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Domenec Torrent ve yardımcılarıyla bir araya geldi. Ardından sözleşmeyi imzalayan genç eldiven sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Özellikle kaleci hocası Segarra’nın tam not verdiği Pena’nın, ligdeki Alanyaspor deplasmanında ilk 11’de görev alacağı belirtiliyor.

Gomis geliyor

2017-2018 sezonunda 34 lig maçının 33’ünde oynayıp 29 gol atan ve hem krallığını ilan eden hem de takımını şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi Gomis, yuvaya döndü. SarıKırmızılı kulüple yaptığı anlaşmayı bizzat açıklayan 36 yaşındaki santrfor, 3.5 yıllık hasretin ardından taraftarla buluşmaya hazır. Doğrudan Cim Bom’un Antalya’daki kampına katılacak olan Fransız futbolcu, gollerine kaldığı yerden devam edecek. “Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyorum” diyen Gomis, Alanya maçıyla formasına kavuşacak.

Pulgar tamam

Ara transfer dönemindeki en kritik takviyelerden biri de İtalya’dan gelecek gibi görünüyor. Galatasaray’da sezon başından beri tartışma konusu olan 6 numara pozisyonuna sonunda beklenen transfer yapılıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki ön libero Erick Pulgar’la anlaştı. Şilili futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor. 1.87 boyundaki Pulgar, savaşçı kimliğinin yanı sıra oyun kurma becerisiyle de dikkat çekiyor. İmza için Milli Takım dönüşü bekleniyor.