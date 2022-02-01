Galatasaray transfer haberi: Pena, Gomis, Pulgar
Galatasaray’ın Barcelona’dan getirdiği 22 yaşındaki eldiven Inaki Pena, önceki gece İstanbul’a indi, Torrent’le bir araya geldi. Dün imzayı atan 22 yaşındaki file bekçisi, sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Hasret bitti, Aslan 3.5 yıl sonra golcüsüne yeniden kavuşuyor. Cim Bom’la yeniden anlaştığını bizzat açıklayan Bafetimbi Gomis, takımın Antalya kampına katılarak gollerine kaldığı yerden devam edecek. Galatasaray’da 6 numaraya da sonunda beklenen takviye yapılıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fiorentina’nın 28 yaşındaki ön liberosu Erick Pulgar’la anlaştı. Şilili oyuncu sezon sonuna kadar kiralanıyor.
Galatasaray 'da transfer şovu sürüyor. Dün imzayı atan Inaki Pena, sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Bafetimbi Gomis, Antalya kampına katılarak gollerine kaldığı yerden devam edecek. 28 yaşındaki ön libero Erick Pulgar sezon sonuna kadar kiralanıyor.
Pena geldi
Cim Bom’da kaleci sorunu çözüldü. Barcelona B takımının kalecisi Inaki Pena, teknik heyetin isteği üzerine İspanya’dan Türkiye’ye getirildi. 22 yaşındaki file bekçisi önceki gece İstanbul’a inerken, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Domenec Torrent ve yardımcılarıyla bir araya geldi. Ardından sözleşmeyi imzalayan genç eldiven sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Özellikle kaleci hocası Segarra’nın tam not verdiği Pena’nın, ligdeki Alanyaspor deplasmanında ilk 11’de görev alacağı belirtiliyor.
Gomis geliyor
2017-2018 sezonunda 34 lig maçının 33’ünde oynayıp 29 gol atan ve hem krallığını ilan eden hem de takımını şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi Gomis, yuvaya döndü. SarıKırmızılı kulüple yaptığı anlaşmayı bizzat açıklayan 36 yaşındaki santrfor, 3.5 yıllık hasretin ardından taraftarla buluşmaya hazır. Doğrudan Cim Bom’un Antalya’daki kampına katılacak olan Fransız futbolcu, gollerine kaldığı yerden devam edecek. “Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyorum” diyen Gomis, Alanya maçıyla formasına kavuşacak.
Pulgar tamam
Ara transfer dönemindeki en kritik takviyelerden biri de İtalya’dan gelecek gibi görünüyor. Galatasaray’da sezon başından beri tartışma konusu olan 6 numara pozisyonuna sonunda beklenen transfer yapılıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki ön libero Erick Pulgar’la anlaştı. Şilili futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor. 1.87 boyundaki Pulgar, savaşçı kimliğinin yanı sıra oyun kurma becerisiyle de dikkat çekiyor. İmza için Milli Takım dönüşü bekleniyor.