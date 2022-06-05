Galatasaray transfer haberi: Orta sahaya Axel Witsel & Xeka ikilisi

Galatasaray 'da başkan Burak Elmas ve ekibi 11 Haziran'da yapılacak seçimle yönetimi devredecek ve yeni başkanın gelişiyle birlikte kulüpte baştan aşağı tüm sistem değişecek. Ancak bu değişim sürecinin özellikle de transfer çalışmalarına zarar vermemesi, planlanan takviyelerin gecikmemesi için şimdiden önlem alınmış durumda. Her iki başkan adayı da 11 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturacakmış gibi çalışmalar yapmaya devam ediyor. Hoca adaylarını belirleyen Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, transfer temaslarını da bu doğrultuda yürütüyor. İki başkan adayının da önceliği orta saha transferi. Geniş bir liste üzerinde çalışan Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde oyuncularla kadroyu güçlendirmenin hesapları içinde.





Xeka biraz daha bekleyecek

Burak Elmas ve ekibinin de gündemine gelen Xeka, şu anki başkan adaylarının da öncelik listesinde üst sıralarda yer alıyor. Lille'deki kontratı sona eren 27 yaşındaki Portekizli, Fransa'dan ayrılmaya hazırlanıyor. İyi bir 8 numara arayışında olan Sarı- Kırmızılılar da, Xeka'yı Florya'ya getirebilmek amacıyla görüşme üzerine görüşme yapıyor. Ülkesinin dev kulüplerinden Benfica'nın da radarına giren Xeka, karar vermek için bir süre daha bekleyecek. 11 Haziran'dan sonra Galatasaray'ın bu transfer girişiminde daha somut adımlar atması bekleniyor.

Witsel savaşı devam ediyor

Geride kalan sezonun belki de en önemli eksiği olan 6 numara konusunda ise adres belli. Borussia Dortmund'a veda eden 33 yaşındaki Axel Witsel, Galatasaray cephesinin 1 numarası konumunda. Ancak Belçikalı ön libero konusunda Aslan'ın rakibi Marsilya da çok ısrarcı. Fransız kulübünün önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ise bu yıl Avrupa kupalarına katılmayacak olan Galatasaray'a karşı bir avantaj sağlıyor. Buna karşın Sarı-Kırmızılılar, sözleşmeye çeşitli bonuslar ekleyerek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Axel Witsel transferinin akıbeti de kongre sonrası ortaya çıkacak gibi görünüyor.