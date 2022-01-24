Galatasaray transfer haberi: Orel Mangala için kötü haber

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray 'ın gündemine Stuttgart'ın ön liberosu Orel Mangala gelmişti. Fakat son haberler, bu transferin çok olası gözükmediği yönünde...

Belçika basınından DHnet'in haberine göre Stuttgart, Belçikalı oyuncusunu devre arasında bırakmayı düşünmüyor. Takımın en önemli isimlerinden olan Mangala'nın sezonu Alman ekibi ile bitireceği ifade ediliyor.

Transferde zorlu şartlar

Galatasaray'ın Mangala'yı kadrosuna katma noktasında da mevcut politikası nedeniyle sıkıntı yaşayabileceği aktarılmakta. Geride bıraktığımız Nisan ayında Stuttgart ile sözleşmesini uzatan Mangala'nın 2024'e kadar olan yeni kontratı nedeniyle sadece 20 milyon Euro düzeyinde bir bedelle takımdan ayrılabileceği aktarılıyor.

Sezon ortasında kiralık gönderilmesi düşünülmeyen Mangala'nın sezon sonunda belirtilen ücretin altında takımdan ayrılmasının ise Stuttgart'ın küme düşmesi durumunda mümkün olabileceği ifade edilmekte.