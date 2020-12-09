Galatasaray transfer haberi: Onyekuru

Ara transferde geniş çaplı bir operasyon yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, Henry Onyekuru ismi gündemden hiç düşmüyor. Teknik patron Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi en çok istediği oyuncuların başında gelen Nijeryalı yıldız, Fransa'da kâbus gibi günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılı formayla yıldızını parlattıktan sonra gittiği Monaco'da kadro dışı kalan 23 yaşındaki futbolcu, yeteneklerini yeniden kanıtlamak için Türkiye'ye geri dönmek istiyor. Menaceri William D'avila aracılığı ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a mesaj yollayan Onyekuru'nun, "Lütfen kulübümle görüşün ve bu transferi bitirin, yeniden Galatasaray'da olmak istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ruslar kafaları karıştırdı

Sarı-Kırmızılılar birkaç haftadır Fransız kulübüyle Onyekuru'yu zorunlu satın alma maddesiyle birlikte 1.5 sezonluğuna kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak genç yıldızın teklifleri geri çevirmesine rağmen, Rus kulüplerinin ilgisi bitmek bilmiyor. CSKA Moskova'nın bu transferi bonservisle birlikte yapma isteği, Galatasaray'ın işini bir hayli zorlaştırıyor. Diğer taraftan Türkiye'den de Galatasaray dışında Onyekuru'ya teklifler yapıldığı belirtiliyor.

'İndirimi hemen kabul etti'

Onyekuru'nun menaceri D'avila ise geçtiğimiz günlerde Radyospor'a yaptığı açıklamada, Galatasaray'la ilişkilerinin hâlâ çok iyi olduğunu belirterek, şunları dile getirmişti: "Onyekuru hakkında söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Ücretinde indirim talep edildiğinde hiç ikiletmeden direkt kabul etti. Bu resmi ve kulüp kayıtlarında var. Galatasaray'da hiçbir sorun yaşamadı. Galatasaray'da daha fazla kalmak için her zaman daha iyisini vermeye çalıştı. Fakat Monaco Teknik Direktörü onu yeni sezon planlamasında düşündüğü için sezon başı çalışmalara çağırdı."



