Galatasaray transfer haberi: Olivier Giroud harekatı

Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a transfer olması, Radamel Falcao'nun yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle hücum hattına bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, flaş bir isim adına görüşmelerde bulundu. Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Chelsea'nin Fransız yıldızı Olivier Giroud için görüşmelerde bulundu.

34 yaşındaki Fransız golcü ile Galatasaray'ın yanı sıra Juventus, Roma ve West Ham'ın da temaslarda bulunduğu aktarıldı. Giroud'nun ise devre arasında gelen teklifleri değerlendirmediği belirtiliyor.

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Sezon başında forma şansı bulmakta zorlandığı Chelsea'de son dönemin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Giroud'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Oyuncunun sezonu Chelsea'de tamamlayarak EURO 2020 sonrası takımdan ayrılacağı belirtildi.

Bu sezon toplamda Chelsea formasıyla 19 maça çıkan Olivier Giroud, 9 gol atmayı başardı.



