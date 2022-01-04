Orta sahaya takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray , Celta Vigo'dan ayrılması beklenen millî oyuncu Okay Yokuşlu ile ilgileniyordu. Fakat Okay Yokuşlu'nun Türkiye'ye dönmeyi henüz düşünmediği iddia edildi.

Foot Mercato'dan Sebastian Denis'in haberine göre Galatasaray, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor fakat millî oyuncu henüz Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmıyor.

Galatasaray dışında iki talip

Celta Vigo'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Okay Yokuşlu için Fransız ekibi Bordeaux görüşmelerde bulunuyor. Bordeaux'nun yanı sıra ise Championship'te Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Fulham da Okay'ın peşinde... Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de West Bromwich forması giyen Okay için devreye giren Fulham, zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifiyle Celta Vigo'nun kapısını çalmış durumda.