Galatasaray transfer haberi: Okay Yokuşlu, Fatih Terim ile görüştü!
Galatasaray'ın 6 numara adaylarından Okay Yokuşlu, Türkiye'ye geri dönmeye daha önce hiç olmadığı kadar yakın. Tecrübeli futbolcunun, Milli Takım’dan hocası FatihTerim ile görüştüğü ve "Anlaşmaya hazırım" dediği öğrenildi.
Galatasaray 'ın ara transfer dönemindeki 6 numara adayları arasında yer alan Okay Yokuşlu, Türkiye'ye dönmeye çok yakın. Önceki senelerde gelen teklifleri geri çeviren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon süre alamadığı Celta Vigo'dan ayrılmak için gün sayıyor.
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Avrupa'da Bordeaux dışında henüz ciddi bir teklif almayan Okay'ın, Milli Takım ’dan hocası Fatih Terim'le görüşerek, "Anlaşmaya hazırım" mesajını verdiği öğrenildi. Galatasaray Yönetimi de, Terim'le gerçekleşen zirve sonrası Okay konusunda daha somut adımlar atıyor. Okay'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, mümkün olan en uygun bedelle işi bitirmek adına oyuncunun kulübüne baskı yapmasını ve diğer kulüplere kapıyı tamamen kapatmasını bekliyor.