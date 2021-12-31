Galatasaray transfer haberi: Okay Yokuşlu, Fatih Terim ile görüştü!

Galatasaray 'ın ara transfer dönemindeki 6 numara adayları arasında yer alan Okay Yokuşlu, Türkiye'ye dönmeye çok yakın. Önceki senelerde gelen teklifleri geri çeviren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon süre alamadığı Celta Vigo'dan ayrılmak için gün sayıyor.





Avrupa'da Bordeaux dışında henüz ciddi bir teklif almayan Okay'ın, Milli Takım ’dan hocası Fatih Terim'le görüşerek, "Anlaşmaya hazırım" mesajını verdiği öğrenildi. Galatasaray Yönetimi de, Terim'le gerçekleşen zirve sonrası Okay konusunda daha somut adımlar atıyor. Okay'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, mümkün olan en uygun bedelle işi bitirmek adına oyuncunun kulübüne baskı yapmasını ve diğer kulüplere kapıyı tamamen kapatmasını bekliyor.