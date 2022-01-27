Galatasaray transfer haberi! Okan Kocuk için takas teklifi!

Galatasaray Kulübü'nde Ocak ayı ara transfer ve tescil dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılı takımda İsmail Çipe'nin formsuz görüntüsü sonrası son maçta kaleyi İsmail Çipe devralmıştı. Ancak İsmail Çipe de Trabzonspor karşılaşmasında iyi bir performans gösteremedi. Sarı-kırmızılı takımın idarecileri sezon başında GZT Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk için yeniden harekete geçti.

Galatasaray Kulübü, devre arasında Okan Kocuk'u bırakmak istemeyen Giresunspor'a yeni bir teklif daha hazırladı. Sarı-kırmızılı kurmayların Okan Kocuk'un geri gönderilmesi durumunda GZT Giresunspor'a takasta Fatih Öztürk'ü vermeyi planladıkları ortaya çıktı.

Galatasaray'dan GZT Giresunspor'a sezon başında kiralanan Okan Kocuk, Spor Toto Süper Lig'de 20 maçta forma şansı buldu. 26 yaşındaki file bekçisi bu müsabakaların 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı. Öte yandan Okan Kocuk bu süreçte kalesinde 22 gol gördü.

Galatasaray'la sözleşmesi gelecek sezon bitecek

GZT Giresunspor'da başarılı bir performans sergileyen Okan Kocuk'un sarı-kırmızılı takım ile olan mukavelesi 2022-2023 sezonu sonunda bitecek. 26 yaşındaki file bekçisi 2019-2020 sezonu başında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu.

Trabzonspor maçına damga vurdu

Öte yandan Okan Kocuk'un Trabzonspor maçında yaptığı kurtarışlar da dikkat çekti. Bonservisi Galatasaray'da bulunan tecrübeli eldiven, bordo-mavili takım karşısında bu sezon 4'üncü penaltısını kurtardı. Okan Kocuk, Giresunspor formasıyla rakiplerinin kullandığı 6 penaltıdan sadece 2'sinde kalesinde gol gördü.

Tecrübeli eldiven kariyerinde çıktığı 133 maçta toplamda 12 kez penaltı kurtararak bu alandaki en iyi yüzdenin sahibi oldu.

Mustafa Kemal Paşaspor altyapısında profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Okan Kocuk daha sonra Bursaspor'da oynadı. Okan Kocuk bir süre Bandırmaspor ve İstanbulspor'a kiralandı. 26 yaşındaki file bekçisi alt yaş kategorilerinde de ay-yıldızlı formayla sahaya çıktı. (Skorer)