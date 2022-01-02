Galatasaray transfer haberi! Mostafa Mohamed için Serie A ekibi ve Fransızlar devrede
Geçtiğimiz günlerde satın alma opsiyonu ile alınan Mostafa Mohamed 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray'da performansı sebebiyle eleştirilen isimler arasında olan Mısırlı futbolcuyu birçok Avrupa takımı da yakından takip ediyor. Özellikle Serie A ekibi Atalanta ve Fransızlar takımlarının Mohamed'i yakından takip ettiği biliniyor.
Galatasaray , yıldızları Marcao ve Kerem için 20 milyon Euro'nun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyecek. Ara transfer döneminde talibi çıkması beklenen diğer isim ise Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek Mostafa Mohamed. Mısır, dünyaca ünlü yıldızı Salah sayesinde turnuvanın favorisi konumunda. Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Queiroz de Mohamed'i, Salah'la birlikte oynatmayı planlıyor.
Avrupa ekipleri yakın takipte
Yıldız futbolcunun performansını İtalyan kulübü Atalanta ve Fransızlar yakından takip edecek. Turnuva öncesi Mohamed'in bonservisini alan yönetim, toplam 6 milyon dolar yatırım yaptığı 24 yaşındaki Mısırlı 9 numara için yüksek teklifler bekliyor. Mohamed sezon başında Bordeaux'un kapısından dönmüştü. (Sabah)