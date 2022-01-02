Galatasaray , yıldızları Marcao ve Kerem için 20 milyon Euro'nun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyecek. Ara transfer döneminde talibi çıkması beklenen diğer isim ise Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek Mostafa Mohamed. Mısır, dünyaca ünlü yıldızı Salah sayesinde turnuvanın favorisi konumunda. Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Queiroz de Mohamed'i, Salah'la birlikte oynatmayı planlıyor.

Avrupa ekipleri yakın takipte

Yıldız futbolcunun performansını İtalyan kulübü Atalanta ve Fransızlar yakından takip edecek. Turnuva öncesi Mohamed'in bonservisini alan yönetim, toplam 6 milyon dolar yatırım yaptığı 24 yaşındaki Mısırlı 9 numara için yüksek teklifler bekliyor. Mohamed sezon başında Bordeaux'un kapısından dönmüştü. (Sabah)