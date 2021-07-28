Kadrosunu genç bir yıldızla daha takviye etmek için kolları sıvayan Galatasaray , Olimpiu Morutan'ın transferinde bir aşama daha kaydetti. Sarı-Kırmızılı kulüple, FCSB arasında görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. Rumen kaynaklardan alınan bilgiye göre, pazarlıklar imza aşamasına kadar geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 22 yaşındaki oyuncunun menajeri Vulturar, "Galatasaray ile görüşmeler sürüyor. Bunun artık saklanacak bir yanı yok. Galatasaray, Morutan'ın kariyerinde büyük bir adım olur. Ama elbette ki bu görüşmeler vakit alacak. Çok taraflı bir konu. Fakat şunu söyleyebilirim ki, Galatasaray'ın verdiği ile Becali'nin istediği arasında öyle büyük bir fark yok" ifadelerini kullandı.

Dragomir'e göre iş tamam

Romanya Ligi'nin eski başkanı Dragomir de iki kulübün 9+1 milyon Euro karşılığında el sıkıştığını ve bu transferin açıklanmasının artık an meselesi olduğunu dile getirmişti. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlarında çok önemli bir yer tutan Morutan'ın, Sarı-Kırmızılı formayla göstereceği performansın ardından, Avrupa devlerine çok büyük bir transfer yapabileceği belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi işte bu plan doğrultusunda Morutan için kesenin ağzını açmış durumda. Genç futbolcu, bonservisi açısından son yılların en maliyetli transferi olacak gibi görünüyor.