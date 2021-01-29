Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, ülkesinde son dönemde transfer adına önemli bir gündem teşkil ediyor. Millionarios'ta taraftarlar ve yönetimin en büyük hayali olarak Radamel Falcao gösteriliyor.

Kolombiya basınından Antena 2'nin haberine göre Millionarios'un en büyük hissedarı Gustavo Serpa, Radamel Falcao'yu mutlaka kadroya katmak istiyor. Fakat buradaki tek engelin finansal maliyetler olduğu belirtilmekte. Buna rağmen çözülebilecek olsa da farklı faktörlerin de varlığına işaret ediliyor.

Antena 2'ye göre transferi belirleyecek 3 faktör

Maaş: Millionarios'un Falcao'yu transfer etmek adına maaş konusunda önemli çaba sarf etmesi gerekecek. Galatasaray'da yılda 4.5 milyon Euro'nun üzerinde kazandığı belirtilen Falcao için bu tutarı ödemek bir Kolombiya takımından beklenecek çok yüksek bir ücret.

Kolombiya'da oynamak: Falcao'nun kariyerinin son bölümünde kendini Kolombiya futbolunda göstermek isteyebileceği aktarılıyor. Llaneros ile B kategorisinde az sayıda maça çıktıktan sonra Arjantin'e transfer olmuştu. Bu transfer ile ülkesinde oynama şansını elde edebilir.

Aile: Falcao, 10 yıldan fazla süredir Avrupa'da ve ailesinin yıllar sonra Güney Amerika'ya dönmek adına sergileyeceği tavır belirleyici olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami, Arjantin'de Buenos Aires düşünülünce Bogota'nın tercih sırasında çok önlerde yer alamayacağı aktarılmakta.