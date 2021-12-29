Galatasaray transfer haberi: Mert Müldür için teklif yapıldı

İtalya'da Sassuolo forması giyen millî oyuncu Mert Müldür, ara transfer döneminin Türkiye'deki en popüler isimlerinden biri olmaya aday. Mert için devreye giren son takım Galatasaray oldu.

Tuttomercatoweb'in haberine göre DeAndre Yedlin'in performansından memnun olunmayan Galatasaray'da Mert Müldür harekâtı başlarken resmi teklifin de Sassuolo'ya iletildiği aktarıldı. Trabzonspor 'un da istediği belirtilen Mert Müldür için Galatasaray'ın satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifini ilettiği ifade edildi.

A Millî Futbol Takımımızda son dönemde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Mert Müldür, Sassuolo'da ise ligin ilk yarısında 13 maça çıkarken toplam 658 dakika süre alabildi.