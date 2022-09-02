Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi geliyor!

Galatasaray Yönetimi, uzun bir süredir golcü transferi için müthiş bir çaba sarfediyor. Dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmak isteyen Sarı- Kırmızılılar, daha önce Andrea Belotti'yi, Roma'ya kaptırmıştı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin formasını giyen Mauro Icardi için uzun bir süredir görüşmelerine devam eden Aslan, transferde sona geldi.

Başkanvekili Erden Timur ile oyuncunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara, yaptığı görüşmelerde orta yolda buluştu. Fransız basınından L'Equipe ile İtalyan basınından La Gazetta da Galatasaray ile Icardi'nin anlaştığını yazdı.

Kulübüyle son görüşme yapılacak

Şimdi ise Paris temsilcisi ile yapılacak son görüşmeler kaldı. Arjantinli futbolcunun, senelik 8 milyon Euro maaşı bulunuyor. Bu doğrultuda söz konusu ücretin 3 milyon Euro'sunu Galatasaray, kalan 5 milyon Euro'luk kısmını da PSG karşılayacak. Icardi, bu şekilde 1 yıllığına kiralanacak ve kontratında satın alma opsiyonu bulunmayacak.

Metin Karabaş

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