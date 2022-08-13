Teknik direktör Christophe Galtier'nin de açıklamaları sonrası PSG'den ayrılmaya hazırlanan Mauro Icardi'nin yeni takımı merak ediliyor. TyC Sports, Arjantinli golcüyü Galatasaray ve Manchester United'ın kadroya katmak istediğini belirtmişti. Icardi'nin United'da oynamaya sıcak baktığı belirtilmişti fakat İngiliz ekibinin taraftarları aynı düşüncede değil.

Taraftardan büyük tepki

İngiliz basınından Daily Mail, Icardi transferine ilişkin tepkileri derlerken taraftarların duyduğu büyük öfke dikkat çekti. Daha önce Adrien Rabiot ve Marko Arnautovic transferlerine de olumsuz reaksiyon gösteren United taraftarları, Icardi konusuna ise çok sert çıkmış durumdalar. Arjantinli golcünün gündeme gelmesi üzerinden kulübün transfer politikasına yönelik yoğun bir eleştiri söz konusu.

Icardi konusunda dikkat çeken yorumlardan biri, "Açıkçası bu, çok komik. United'ın bunu neden yapmak istediğini anlamıyorum" şeklindeydi.

Galatasaray'ın elini güçlendirebilir

Karşı karşıya kalınan başarısızlık, yanlış hamleler; Manchester United'da takım sahiplerine yönelik tepkiyi artırmış durumda. United'ın bu transfer adına tepkileri daha da üzerine çekecek bir riske girip girmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Galatasaray'ın ise Mauro Icardi transferi konusunda eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile 3 kez görüştüğü belirtilmişti. Icardi için United iyi bir seçenek olsa da taraftar tepkisinden İngiliz ekibinin geri adım atma ihtimali Galatasaray'ı transferde avantajı duruma getirebilir.