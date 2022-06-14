Luis Suarez, sözleşmesinin sona erdiği Atletico Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra geleceğine ilişkin kararı henüz vermedi. Uruguaylı yıldızın içlerinde Galatasaray 'ın da olduğu birçok takımın teklifini biriktirdiği ve düşünme sürecinde olduğu ifade edildi.





Muslera etkisi

Mundo Deportivo, Luis Suarez'e talip olan takımları açıklarken kulüplerden eski takım arkadaşlarının ve millî takımdan arkadaşlarının takımları dikkat çekti. Liverpool'dan eski takım arkadaşı Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa ve millî takımdan arkadaşı Fernando Muslera'nın formasını giydiği Galatasaray, bu anlamdaki örnekler olarak dikkat çekiyorlar.

Suarez için daha çok sayıda teklif olduğu belirtiliyor. Eski takımı Ajax'a dönme ihtimalinin yanı sıra Serie A'dan Atalanta ve Fiorentina da devrede.

Güney Amerika'dan büyük ilgi

Uruguaylı Luis Suarez için Güney Amerika takımlarının da yoğun bir ısrarı söz konusu. Brezilya'dan Botafogo ve Corinthians, Uruguaylı oyuncuyu kadroya katmak isterlerken Arjantin'den River Plate de girişimlerde bulunuyor ki teknik direktör Marcelo Gallardo da bu transfer için yıldız oyuncu ile görüştü. Ekvador'dan bile Emelec'in Luis Suarez'i istediği aktarılıyor.

MLS'ten gelen tekliflere ise Suarez, şimdilik sıcak bakmıyor. Daha sonraki aşamada bunu düşünebileceğini aktaran Uruguaylı golcü, şimdilik rekabetçi bir alanda kariyerine devam etmeyi planlıyor.

Önceliği Avrupa

Çok sayıda teklif biriktiren Luis Suarez'in kararını kısa süre içerisinde açıklayacağı ifade edilmekte. Katar'daki Dünya Kupası için Avrupa'da bir organizasyonda formunu korumak istiyor.

Karar için kritik hafta

Luis Suarez'in yeni takımına ilişkin kararını bu hafta veya en geç önümüzdeki hafta netleştirmesi bekleniyor.