Galatasaray 'ın Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve Türkiye'deki kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed için Fransız ekipleri yeniden devreye girdi. Galatasaray'da düşen performansı nedeniyle geleceği belirsizleşen Mohamed için milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile bir başka milli yıldızımız Cengiz Ünder'in oynadığı Marsilya'nın devrede olduğu belirtiliyor.

France Football'dan ünlü gazeteci Nabil Djellit, geçtiğimiz ara transfer döneminde Galatasaray ile yarışa giren Saint-Etienne'in ardından şimdi farklı Fransız ekiplerinin de oyuncuyla ilgilendiklerini belirtti. Bu yaz Fransa'da yeniden transfer piyasasına girdiği aktarılan Mostafa Mohamed ile son şampiyon Lille ve golcü takviyesi yapmayı planlayan Marsilya ilgileniyor.

Gözden düştü

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, yeni sezon öncesi Mbaye Diagne'nin de yüksek performansı sonrası gözden düşmüş durumda. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması altında çıktığı 17 maçta 9 gol atan golcü oyuncu, bu sezon başı itibariyle süre aldığı 4 maçta ağları sarsamazken geçen sezonki etkinliğini de aratıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fatih Terim de, "Geçen sezon müthiş bir giriş yaptı ki ben de o girişi özlemle anıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Zamalek'ten satın alınması adına opsiyon bulunan Mısırlı golcü için Fatih Terim, "Takımda kalıp kalmayacağın kendisi belirleyecek" ifadelerini de kullanmıştı.