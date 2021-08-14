Galatasaray transfer haberi: Leroy Fer sürprizi

Bir yandan takımı gençleştirme operasyonuna devam eden Galatasaray , diğer taraftan fırsat transferi kolluyor. Bu doğrultuda kulübün transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Defansif orta saha konusunda bir süredir Al Ahli'den Aliou Dieng için pazarlıkları sürdüren Sarı-Kırmızılılar'a, menajerler tarafından başka bir oyuncu daha önerildi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Patrick van Aanholt'un kuzeni olan ve ülkesinde Feyenoord forması giyen Leroy Fer'in, anlaşma sağlanması halinde Cim Bom'a imza atabileceği bildirildi.

Görüşmelerin kısa bir süre önce başladığı, Galatasaray cephesinin tek şartının ise oyuncunun bonservisini alarak gelmesi olduğu ifade edildi.

Alanyaspor da peşinde

Feyenoord'la 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda sözleşme feshi için temaslarda bulunuyor. Takımının Luzern'le oynadığı son maçta yedek kulübesinden çıkamayan Leroy Fer'in, Aanholt'la da temas halinde olduğu ve bu transferin gerçekleşmesini çok istediği öğrenildi. Öte yandan Alanyaspor'un da Fer'i gündemine aldığı, hatta Güney ekibinin doğrudan Feyenoord ile temas kurduğu belirtildi. Galatasaray cephesi, bu transfer sürecini yakından takip ediyor.

FANATİK ÖZEL | Mehmet Ali Sabuncu