Galatasaray 'da şu ana kadar sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Patrick van Aanholt, sol bek arayışındaki Lazio'nun gündemine gelmişti. Galatasaray, Van Aanholt'u verip Vedat Muriç'i kadrosuna katmayı planlarken İtalyan ekibi, Aslan'ın eski gözdesi PSG'den Layvin Kurzawa'ya yöneldi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport ve Il Messaggero, Lazio'nun Layvin Kurzawa'yı kadrosuna katmak istediğinden belirtirken maaş sorununun da PSG'nin desteğiyle çözülebileceği belirtildi. PSG'nin satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasında Kurzawa'nın maaşının bir kısmını karşılayabileceği aktarıldı.

Fransız sol bek Kurzawa'nın daha önce Galatasaray ve Napoli'den aldığı tekliflere olumlu cevap vermediği de ifade edilmekte.