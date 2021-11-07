Aslan'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nun yükselişi sürüyor. Fransız ve Alman kulüplerinin yakından ilgilendiği ve teklif yapmaya hazırlandığı Sarı-Kırmızılı oyuncunun talipleri her geçen gün artıyor. Milli Takım forması da giyen Kerem'i, hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig 'de futbolcu temsilcileri çıplak gözle izliyor. Galatasaray 'la henüz yeni kontrat imzalamayan 23 yaşındaki oyuncuyu, Karagümrük karşısında da birçok temsilci takip edecek.