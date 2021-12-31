Galatasaray 'da bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da ortaya koydukları performansla birçok devi peşlerine takan Kerem Aktürkoğlu ve Marcao hakkında yeni bir karar alındı. Burak Elmas ve Fatih Terim zirvesinin hemen ardından çok sayıda takviye yapılması fikri üzerinde mutabakat sağlanırken, diğer taraftan hem kulüp bütçesi hem de TFF limitleri düşünülerek bazı adımların atılacağı öğrenildi. Bunlardan biri de çok iyi teklifler gelen oyuncuların satılması yönünde.

Daha önce Avrupa Ligi de düşünülerek Marcao ve Kerem'in satılmaması fikri ağır basıyordu. Ancak iki genç yetenek için 15 milyon Euro'nun üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı, buradan elde edilecek gelirin de yine transferde kullanılacağı ifade edildi.