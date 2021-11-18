Galatasaray 'da Kerem Aktürkoğlu sevinci... Geçen sezon başında 3. lig ekibi Erzincan'dan sessiz sedasız transfer edilen Kerem, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde müthiş bir yükseliş yaşıyor. Kendisini Sarı-Kırmızılı formayla kabul ettiren 23 yaşındaki hücum oyuncusu, artık Türk Milli Takımı'nın da vazgeçilmezi haline geldi. Son olarak Karadağ deplasmanında Millileri ateşleyen golü atan Kerem, son 4 Milli maçta 3 kez fileleri havalandırarak yıldızını parlattı. Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan genç yeteneği, Avrupa kulüpleri de yakından takip ediyor.

20 milyon Euro maddesi

Özellikle Fransa ve Almanya'dan Kerem Aktürkoğlu'na büyük bir ilgi var. Genç oyuncuyu hem Milli Takım ’da hem de Aslan'ın Avrupa macerasında takip eden temsilciler, kulüplerine her seferinde olumlu rapor gönderdi. Alman ve Fransız kulüplerine yakın birçok menajer, Galatasaray'ın kapısının Ocak ayında çok ciddi tekliflerle çalınacağını ifade ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Kerem ile yapılacak yeni kontrata 20 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi koyacak. Bu bedelin karşılanması halinde tarafların devre arasında yolları ayırması gündeme gelebilir.