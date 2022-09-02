Galatasaray transfer haberi: Josip Ilicic atağı

Galatasaray 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Avrupa'nın büyük bölümünde transfer döneminin sona ermesi bazı isimler için Türkiye ihtimalini güçlendirirken Sarı-Kırmızılılar için de yeni bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'ın Josip Ilicic ile ilgilendiği belirtildi.

Serbest kaldı

Josip Ilicic, 2017'de 6.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'dan Atalanta'ya transfer olmuştu. 31 Ağustos'ta Ilicic, İtalyan ekibiyle anlaşarak yollarını ayırdı. Sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedilen Ilicic için Galatasaray, devreye girdi.

Ilicic, Atalanta'nın Torino'yu konuk ettiği maçta da İtalyan ekibinin taraftarları ile vedalaştı.

Galatasaray öne çıkıyor

Tutto Atalanta'nın haberine göre serbest durumda olan Ilicic ile birçok takım ilgileniyor. Fakat bu takımlar arasında Galatasaray'ın ismi öne çıkmakta. İtalyan sitesinin haberine göre Galatasaray, Ilicic konusunda şimdiden temaslara başlamış durumda.

Okan Buruk'un tercihi olabilir

Galatasaray'da 10 numara pozisyonu için başka isimler de gündeme gelmişti. Fakat Tutto Atalanta, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için önceliğin Ilicic olabileceğini belirtti.