Galatasaray , Patrick van Aanholt'un sezona istenilen seviyede başlamamış olması üzerine sol bek arayışlarına hız vermiş durumda. PSG'den Layvin Kurzawa'nın ilk aday olduğu belirtilse de alternatif isimler adına çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın listesinde yer alan Jordan Amavi için Marsilya ile anlaşma sağladığı aktarıldı.

Takımdan ayrılmaya hazırlanıyor

Marsilya'da Duje Caleta-Car ve Jordan Amavi'nin transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılmaları gündemde... İki ismin de Tudor yönetimindeki Marsilya'da forma şansı bulmaları beklenmiyor. Sol bek arayışlarındaki Galatasaray'ın da bu fırsatı değerlendirerek oyuncu için anlaşma sağladığı ifade edilmekte.

İşte anlaşmanın detayları

Le Phoceen'in L'Equipe'e dayandırdığı habere göre Galatasaray, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama konusunda Marsilya ile mutabakata vardı. Amavi'nin Fransız ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ki bu sezonu Galatasaray'da geçirmesi durumunda maaşının bir kısmı da Marsilya tarafından karşılanacak.

Olympiacos da devrede

Amavi transferinde Galatasaray'a rakip olarak ise Olympiacos gösteriliyor. Yunan ekibinin transferi bitirmeye yakın olduğu aktarılsa da Galatasaray'ın da kulüple anlaşma sağlaması gözlerin oyuncuya dönmesine neden oldu.