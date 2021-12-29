Mbaye Diagne'nin sakatlığı, Mostafa Mohamed'in Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması Galatasaray 'ı devre arasında hücum hattına bir takviye yapmaya yönlendirmiş durumda. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden Joao Pedro için takımı Cagliari'den kötü haber geldi.

Fiorentina'nın da istediği Brezilyalı oyuncu için La Nazione, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın devreye girdiğini ifade etmişti. Son haberler ise talep edilen bonservis bedeli nedeniyle transferin pek mümkün olmadığı görüşünü paylaşıyor.

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, takımın yıldızı ve aynı zamanda kaptanı konumundaki Joao Pedro için 15 milyon Euro'nun altındaki tekliflere kapalı olduklarını dile getirdi. Joao Pedro için yapılacak tüm görüşmelerin e az 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli üzerinden gerçekleştirileceği aktarılmakta.