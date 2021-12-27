Galatasaray transfer haberi: Joao Pedro bombası

Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması, Galatasaray 'ı forvet hattına bir takviye adına arayışlara itmiş durumda. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a ilişkin son olarak flaş bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'ın Cagliari'nin yıldızı Joao Pedro için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Fiorentina.it'in La Nazione'ye dayandırdığı habere göre Fiorentina'nın Joao Pedro transferi karmaşık hale gelmiş durumda. Fiorentina iddiaları sonrası Joao Pedro için Galatasaray'ın yoğun bir uğraş halinde olduğu belirtilmekte.





Cagliari'nin en önemli yıldızı olarak öne çıkan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, aynı zamanda takımın da kaptanlığını yapıyor. Joao Pedro'nun Cagliari ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

2019-20 sezonunda Serie A'da 36 maça çıkan ve 18 gol, 4 asist ile yıldızlaşan Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon ise 37 lig maçında 16 gol, 3 asistlik hücum katkısı sağlamıştı. Bu sezona da iyi başlayan Joao Pedro, şu ana kadar çıktığı 19 Serie A maçında 9 gol, 3 asist ile Cagliari'yi sırtlamayı başardı.