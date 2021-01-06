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Galatasaray transfer haberi: İtalya'dan Zaza iddiası

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı adına hücum hattına takviye gerçekleştirmeyi planlayan Galatasaray'ın Torino'dan Simone Zaza ile ilgilendiği belirtildi.

06 Ocak 2021, Çarşamba 11:36 Son Güncelleme:
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Galatasaray transfer haberi: İtalya'dan Zaza iddiası

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ligin ilk yarısında hücum hattında yaşadığı eksikliği gidermek istiyor. Bu doğrultuda Sky Sport'un iddiasına göre Galatasaray, Torino forması giyen Simone Zaza ile ilgileniyor. 

Hücum hattında Falcao ve Diagne konusunda zaman zaman yaşanan sorunlar nedeniyle buraya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine gelen Zaza ile Bologna da ilgileniyor. 

Kariyerinde Sampdoria, Juventus, Sassuolo, West Ham, Valencia gibi takımların formalarını giyen Zaza, 2019'un yaz transfer döneminde 12 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Torino'ya transfer olmuştu. 

Bu sezon İtalyan ekibi ile toplam 8 maça çıkabilen Zaza, 2 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar İtalya Milli Takımı ile de 18 maça çıkarken 2 gol atmıştı.

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