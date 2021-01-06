Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ligin ilk yarısında hücum hattında yaşadığı eksikliği gidermek istiyor. Bu doğrultuda Sky Sport'un iddiasına göre Galatasaray, Torino forması giyen Simone Zaza ile ilgileniyor.

Hücum hattında Falcao ve Diagne konusunda zaman zaman yaşanan sorunlar nedeniyle buraya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine gelen Zaza ile Bologna da ilgileniyor.

Kariyerinde Sampdoria, Juventus, Sassuolo, West Ham, Valencia gibi takımların formalarını giyen Zaza, 2019'un yaz transfer döneminde 12 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Torino'ya transfer olmuştu.

Bu sezon İtalyan ekibi ile toplam 8 maça çıkabilen Zaza, 2 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar İtalya Milli Takımı ile de 18 maça çıkarken 2 gol atmıştı.