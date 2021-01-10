Süper Lig'de ikinci yarıya hücum hattına bir takviye yaparak girmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 6-0 kazanılan Gençlerbirliği maçından sonra Mostafa Mohamed ile ilgilendiklerini belirtmişti. Sezon başında ismi Fenerbahçe ile de anılan Zamalek'ten Mostafa Mohamed için şimdi ise Fransız ekibi Saint-Etienne ve İspanyol ekiplerinden Almeria da devrede.

Foot Sur7'in Zamalek TV'ye dayandırdığı habere göre Galatasaray'ın transfer adına Almeria ile rekabet halinde olduğu belirtiliyor. İspanya İkinci Ligi ekiplerinden Almeria'nın 1.5 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi sunduğu aktarılırken bunun sezon sonunda da bir satın alma opsiyonu içerebileceği belirtiliyor.





Almeria ile Zamalek arasında sezon sonunda 5 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu dahil edilmesi planlanıyor. Zamalek'in oyuncu için talep ettiği bonservis ücreti 5 milyon Euro olarak gösterilirken Saint-Etienne ve Galatasaray'ın da bu bonservis ücreti ile Zamalek ile anlaşabilecekleri aktarılmakta.

Türkiye'de oynamak istiyor

Yaz transfer döneminde adı Türkiye'den Fenerbahçe ile anılan Mohamed; o zaman France Football'dan Nabil Djellit'e yaptığı açıklamada, "23 yaşındayım ve artık öne çıkıp Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum. Diğer Mısırlı oyuncular Trezeguet ve Elneny gibi ben de Türkiye'ye transfer olup, o büyük ligde gelişim sağlamak istiyorum. Benim amacım sadece işimi yapmak" ifadelerini kullanmıştı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Zamalek'e 2.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu fakat 3-4 milyon Euro seviyelerinde teklif beklediği aktarılan Zamalek'in reddettiği iddia edilmişti.