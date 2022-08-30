Galatasaray , Mauro Icardi transferinde sona yaklaşmış durumda. Arjantinli golcü ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, PSG ile de transferi bitirme noktasına geldi. Fakat Galatasaray'ın önünde transferi resmiyete dökmek adına 48 saatlik bir bekleme süresi var.

Kritik 48 saat

Calciomercato'nun haberine göre Icardi transferinin resmiyete dökülmesi adına iki durum bekleniyor. Bunlardan biri kulüpler arasında halen devam eden satın alma opsiyonu görüşmeleriyken diğeri de Arjantinli golcünün Avrupa'daki transfer döneminin son 48 saatlik diliminin bitimini bekliyor olması...





Teklif bekliyor

İtalyan basınında yer alan habere göre Mauro Icardi, Galatasaray ile anlaşmış olsa da Avrupa'nın büyük liglerinden gelecek bir teklifi gözden kaçırmak istemiyor. Son 48 saati bekleyen Icardi için Premier Lig, LaLiga, Serie A ve Bundesliga gibi olası adreslerden şu an için bir talip bulunmuyor.

Cuma günü bitiyor

Icardi'nin şu anda Avrupa'nın büyük liglerinden yeni ve cazip bir teklif almasının muhtemel gözükmediği ifade edilirken durumu değiştirecek ekstra bir teklif çıkmaması durumunda da Galatasaray'a transferinin cuma günü biteceği aktarılıyor. Calciomercato, 2 Eylül Cuma günü Icardi'nin Galatasaray'a transferinin sonuçlanacağını belirtiyor.

Trabzonspor 'un teklifine ret

Mauro Icardi için şu an en muhtemel adres olarak Galatasaray gözüküyor. Nitekim Türkiye'den başka talipleri de olan Icardi'nin Trabzonspor'dan aldığı teklifi reddettiği aktarılmakta.

İstanbul'daki görüşme etkiledi

Fransız basınından Foot Mercato, Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın Galatasaray yetkilileri ile görüşmek adına geçtiğimiz hafta İstanbul'a gittiklerini aktardı. Mauro Icardi'nin burada kendisine yönelik gerçekleştirilen karşılama ve kurulan iletişimden olumlu yönde etkilendiği ifade edilmekte.

Kulüp tarafındaki durum için aceleci

Icardi, son 48 saatte Avrupa'nın büyük liglerinden gelebilecek teklifi göz ardı etmezken Galatasaray ile PSG arasındaki görüşmelerin de bir an önce olumlu sonuçlandırılmasını istiyor. Foot Mercato, satın alma opsiyonu adına devam eden görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması adına Icardi'nin talepte bulunduğunu aktarmakta.