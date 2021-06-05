Öncelikle iç transferi halletmeye çalışan sarı kırmızılılarda hedef yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak... Sofian Feghouli ve Radamel Falcao gibi yıldız isimler için yaşanacak gelişmeler beklenirken, cazip teklifler gelmesi durumunda bu futbolcular elden çıkarılacak.

Yunan şampiyonu Olympiakos'un gündeminde bulunan Feghouli, Cezayir'in Moritanya'yı yendiği maçta attığı iki golle dikkatleri üzerine çekerken, Kolombiyalı forvet Falcao için de MLS takımlarının yakın takipte olduğu biliniyor.

Galatasaray 'da sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Halil Dervişoğlu'nun yeniden kiralanması için girişimler sürüyor. A Milli Takım 'ın EURO 2020 kadrosunda da yer alan genç forvet ile devam etmek isteyen sarı kırmızılılar, yıldız oyuncunun Premıer Lig'e yükselen kulübü Brentford'u ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray'ın mutlak kadrosuna katmak istediği oyunculardan biri de milli takımın değişmez isimlerinden Kaan Ayhan... Bonservisi Sassoulo'da bulunan hem sağbek hem de stoper olarak oynayabilen Kaan'ı renklerine bağlamak isteyen sarı kırmızılılar, İtalyan kulübüne satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulunacak.

Sarı kırmızılılar; bu iki futbolcunun maliyetini ise Mbaye Diagne'nin satışından gelecek parayla çözmeyi planlıyor.

Galatasaray'da ilk resmi imzalar ise transfer sezonunun 10 Haziran'da açılmasıyla atılacak... Daha önce anlaşılan iki yerli isim Aytaç kara ile Alparslan Öztürk, sarı kırmızılılar ile üç yıllık sözleşme imzalayacak. (Bein Sports)