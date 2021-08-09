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Galatasaray transfer haberi: Hedef Amine Harit!

Galatasaray, ofansif orta saha için listesinde ilk sırada yer alan Bragantino'dan Claudinho'nun Zenit'e transferi sonrası Schalke'den Amine Harit'i kadrosuna katmak istiyor.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 13:21 Son Güncelleme:
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Galatasaray transfer haberi: Hedef Amine Harit!

Değişim sürecini transferdeki etkinliği ile sürdüren Galatasaray , ofansif orta saha adına bir hamle yapmak istiyor. Bragantino'dan Claudinho ile ilgilenen Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun Zenit'e transferi sonrası listesinde ilk sıraya Schalke'den Amine Harit'i aldı. 

Fas kaynaklı Bladi'nin haberine göre Galatasaray, Claudinho'da olumsuz bir sonuç alması durumunda Schalke'den Amine Harit'e yönelecekti. Claudinho'nun Zenit'e transferi sonrası Galatasaray için Amine Harit, ilk tercih haline geldi. 

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Schalke'de mutsuz

Faslı oyuncu, formasını giydiği Schalke'de pek de iyi bir dönemden geçmiyor. Performansı nedeniyle yöneticilerin sorumlu olmakla suçlaması ve kulüp taraftarlarının güvenini kaybetmesi gibi sorunlarla uğraşan Harit, takımın kötü performansından dolayı da zor durumda. Schalke ile Bundesliga 2'de mücadele eden Harit'in takımdan ayrılabileceği aktarılmakta. 

Fransa alt yaş milli takımlarında gösterdiği üst düzey performans ile kısa sürede dünya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasına giren Harit, 2017'de 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nantes'tan Schalke'ye transfer olmuştu. 24 yaşındaki oyuncu, A milli takım tercihini ise Fas'tan yana kullanmıştı. 

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