Galatasaray 'da devre arasında Brentford'dan kiralanan ve kısa sürede gösterdiği performansla A Milli Takımımız ile EURO 2020'ye gidecek olan Halil Dervişoğlu için de büyük bir çaba söz konusu...

İngiltere'de Premier Lig'e yükselen Brentford, 21 yaşındaki futbolcu için Cim Bom'dan 10 milyon Euro istemişti. Galatasaray ise farklı formüller üzerinde dururken son olarak gündeme Diagne - Halil takası girdi. Sarı-Kırmızılı ekip, West Bromwich'te ortaya koyduğu oyunla İngiltere'de adeta aranan adam olan Senegalli futbolcuyu Halil'in bonservisine karşılık Brentford'a önerecek.















