Orta sahada yaşanan zaafiyeti sonlandırmak için arayışta olan Galatasaray 'da; Elneny, Wanyama, Mangala ve Diawara derken son olarak Josuha Guilavogui ismi gündeme gelmişti. Galatasaray Yönetimi'nin menacerler aracılığıyla Almanya'nın Wolfsburg takımında oynayan Fransız ön libero için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaştığı öğrenildi. Ancak son dakikada kriz çıktı. Teknik direktör Domenec Torrent'in Guilavogui'yi istemediği, Diawara'nın alınmasından yana olduğu kaydedildi. Bu gelişme sonrası yönetimin de transferi ağırdan aldığı ve devreye Fransız ekibi Bordeaux'nun girdiği bildirildi.

Diawara için temaslar hızlanacak

31 yaşındaki oyuncunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. L'Equipe'in haberine göre bu transferi bitirmek için Fransız ekibinde başkan Gerard Lopez ve teknik direktör Vladimir Petkovic devreye girip oyuncuyla bizzat görüştüler. Bu sezon 21 resmi maçta 1431 dakika Wolfsburg forması giyen ve son 5 haftada teknik direktör kararıyla formasını kaybeden Josuha Guilavogui'nin kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.Galatasaray'ın teknik direktör Torrent'in ısrarla istediği Roma'lı Diawara konusunda hafta içinde girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.