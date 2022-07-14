Ön libero adayları arasında ilk sırada yer alan Idrissa Gueye'nin, PSG'de kadro dışı kaldıktan sonra Galatasaray 'dan çok yüksek taleplerde bulunması, mecburi rota değişimine yol açtı. Fransız devinin Japonya kampına götürülmeyen 32 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu, senelik 5 milyon Euro civarında bir maaş beklentisinde olduğunu Galatasaraylı yetkililere iletti. Yönetim, bu gelişme üzerine şimdilik geri adım atarken, 6 numara transferinde daha fazla gecikmemek adına alternatif isimleri gündemine aldı. Bu doğrultuda bir süredir görüşme halinde olunan William Carvalho ile temaslar kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce Galatasaray'a yeşil ışık yakan Portekizli orta saha, Gueye'ye göre Aslan'a 1 adım daha yakın konumda bulunuyor.





Hata yapmak istemiyorlar

Geçen sezon 6 numara eksikliğini büyük ölçüde hisseden Galatasaray'da bu boşluğun nasıl doldurulacağı taraftarlar arasında da merak konusu olurken, yöneticilerin hata yapmamak adına aceleci davranmamaya çalıştığı belirtiliyor.





Transferden sorumlu idareciler Erden Timur ve Cenk Ergün, Avrupa seferi sırasında birçok oyuncuyla temas kurarken, olabilecek en iyi takviyenin gerçekleşmesi amacıyla ince eleyip sık dokuyorlar. Her ne kadar teknik direktör Okan Buruk, "Önceliği orta sahaya verelim" dese de yeni ön liberonun Avusturya kampına yetişmeme ihtimalinin olduğu bildirildi. Galatasaray kafilesi, 19 Temmuz'da Graz'dan ayrılıp Türkiye'ye dönecek.

Metin Karabaş